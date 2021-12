Bosz, le coup de pression

Si l'Olympique Lyonnais a terminé en tête de sa poule pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue Europa, la situation est bien moins glorieuse du côté du championnat. Tristes treizièmes de Ligue 1, les Gones ne parviennent pas à faire preuve de régularité et les voici désormais à cinq points de la première place européenne. De quoi faire réagir Jean-Michel Aulas.

Alors que la première moitié de championnat se termine, le patron de l'OL s'est exprimé dans les colonnes de L’Équipe pour faire le point sur la situation et évoquer le travail de l'entraîneur, Peter Bosz. Pour J.-M.A., le Néerlandais doit faire beaucoup mieux en Ligue 1 et un objectif est déjà fixé : "Qu'on retrouve en championnat les mêmes performances qu'en Coupe d'Europe."

"On va revenir sur le podium"

Et le temps est désormais compté pour Peter Bosz puisque Jean-Michel Aulas assure dans le même temps qu'il ne pourra pas accorder beaucoup plus de temps à son entraîneur si celui-ci ne redresse pas rapidement la barre : "Ah ben non ! L'objectif n'est pas de terminer 13e." Pour autant, le boss rhodanien se veut optimiste : "Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. On a une bonne équipe et un bon coach (...), donc j'ai la conviction qu'on va se redresser. On va revenir sur le podium avec Peter Bosz."