Il n'y a pas que sur le rectangle vert que Kylian Mbappé et Erling Haaland se livrent une nouvelle dualité. Dans cette économie parallèle qu'est le merchandising du football, les deux nouvelles superstars du foot mondial se reniflent aussi à distance. Preuve en est la réaction curieuse du buteur norvégien à l'idée de comparer sa note sur le jeu FIFA à celle de l'international français.

Haaland pas satisfait de sa note sur FIFA

Le Borussia Dortmund a en effet demandé à l'un de ses jeunes joueurs, Jude Bellingham, de présenter les notes à plusieurs de ses coéquipiers, dont Haaland. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'avant-centre, évalué à 88, ne semble pas satisfait de sa carte. «Tu es satisfait ?», lui a demandé le jeune milieu de terrain, ce à quoi Haaland n'a répondu que : «Ce n'est pas mal ». «Je tiens juste à préciser que Lewandowski et Mbappé ont 91. Tu es toujours heureux ? », lui a alors rétorqué Bellingham. «Sans commentaire (...) Pour moi, la vitesse (89) et le physique (88) devraient être à 90 », a alors lancé Haaland.