Jean-Louis Gasset (entraîneur de Bordeaux) : « Nous avons livré une première heure parfaite. Nous étions bien en bloc. Nous avons été efficaces. Nous avons eu beaucoup de balles de but et nous en avons marqué trois, le deuxième juste avant la mi-temps qui nous fait beaucoup de bien et le troisième au bon moment. J'espère que c'est un déclic pour le côté offensif. C'est de la confiance. (Hwang) Ui-jo a marqué deux buts alors qu'il n'était pas en réussite. Nicolas (de Préville) a marqué son premier but et a fait une belle rentrée. Cela va amener de la concurrence. C'est bien pour la fin de la saison. Nous avons été contraints de changer trois joueurs avec la blessure de Mexer car il ne nous restait qu'une session de remplacements. Cela a désorganisé l'équipe. Et nous avons perdu des ballons inhabituels alors que nous maîtrisions le match. Ainsi, nous avons redonné un peu d'espoir à l'adversaire et nous avons concédé un but sur la fin. Quand on réussit un tel match, on se dit que l'on peut faire mieux sur la fin car il y a eu des fautes de concentration et techniques aberrantes. »