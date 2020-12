Bordeaux : Une proposition de prolongation pour Baysse ?

Nice est sur le coup pour Baysse

Titularisé à 13 reprises cette saison avec les Girondins de Bordeaux, Paul Baysse (33 ans) est un élément important de l'équipe dirigée par Jean-Louis Gasset. Le défenseur central est de retour dans son club formateur depuis la saison 2019-2020 et sera en fin de contrat au mois de juin prochain. D'après des informations de L'Equipe, Bordeaux aurait proposé une prolongation de contrat de deux ans au natif de Talence.Le 23 décembre dernier, après la défaite concédée face au Stade de Reims pour le dernier match de l'année 2020 (1-3), Baysse ne s'était pas montré rétif au fait de poursuivre l'aventure : "Oui, je l’ai toujours signifié et même depuis que je suis arrivé.Je reviens d’un passage très difficile. je me suis accroché, je n’ai rien lâché et ce serait une belle récompense et une belle histoire que de continuer cette aventure avec mon club", avait-il indiqué au micro de Foot-express.Ces derniers jours, l'OGC Nice, club dans lequel a évolué Baysse de 2015 à 2017, a été cité comme une possible destination pour le joueur, notamment pour compenser la blessure de son capitaine, Dante, en novembre dernier, selon des informations de Téléfoot. Le défenseur central auriverde du club azuréen a d'ailleurs prolongé son contrat avec Nice, le 18 décembre dernier