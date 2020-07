Bordeaux : Un nouveau départ dans l'organigramme du club

Une nouvelle organisation à la fin de l’été

Après Eduardo Macia, c’est un autre membre de la direction du FCGB qui quitte le club. En effet, Antony Thiodet, directeur de la stratégie commerciale stade et réseaux, vient de démissionner comme l’a dévoilé l’Équipe ce lundi soir. Une « demi-surprise » tant son nom cristallisait les tensions des supporters, et en particulier des UltraMarines, depuis des mois. Thiodet et le FCGB ont ainsi trouvé un accord pour une séparation, comme l’a confirmé le principal intéresse sur son compte Linkedin ce mardi.Si l’homme met en avant une hausse de la fréquentation au Matmut Atlantique (11 % entre 2018–2019 et 2019–2020 selon les chiffres officiels) au moment de faire le bilan de son aventure bordelaise, plusieurs dossiers semblent avoir terni son passage en Gironde. L’affaire de la billetterie en septembre (des places non accessibles à la vente au sein du virage sud) l’avait mis sur le devant de la scène. Dernièrement, ce sont les accusations de non-respect des conditions de chômage partiel pendant le confinement qui avaient mis Antony Thiodet en difficulté. Du côté des Girondins de Bordeaux, la nouvelle organisation sera dévoilée à la fin du mois d’août.