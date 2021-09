Bordeaux : Que vaut vraiment Gideon Mensah ?

Absent lors de la dernière Coupe du monde, le Ghana, huitième de finaliste en 2006 puis quart de finaliste en 2010 avant d’être sorti au premier tour en 2014, espère bien disputer l’an prochain au Qatar son quatrième Mondial. Et les Black Stars ont bien débuté la deuxième phase des éliminatoires, en dominant vendredi l’Ethiopie (1-0), grâce à un but de Mubarak Wakaso. Un match où Gideon Mensah est resté sur le banc, comme lors du match amical contre la Côte d’Ivoire en juin, après avoir disputé l’intégralité de celui au Maroc quelques jours plus tôt. "Un profil très intéressant pour la L1"

Le nouvel arrière gauche bordelais, qui était en balance avec Baba Rahman, pourrait toutefois retrouver une place de titulaire lundi en Afrique du Sud, pour la suite de ces qualifications. Mais que vaut vraiment celui qui a rejoint les Girondins au début du mois d’août ? "Gideon a un profil de latéral très intéressant pour la L1, dans une équipe qui veut jouer un football attractif", confiait le directeur technique Admar Lopes le mois dernier en marge de sa présentation. S’il était trop juste pour le match de la première journée de Ligue 1 contre Clermont, il a ensuite enchaîné deux titularisations, à Marseille et face à Angers, avant d’être remplacé à la pause lors du déplacement à Nice avant la trêve internationale. "Une perspective de gagnant-gagnant"

Et il y a eu du bon et du moins bon de la part de ce défenseur très offensif de 23 ans, peut-être plus à l'aise au sein d'une défense à cinq. Car s’il a dans un premier temps séduit, il a ensuite connu plus de difficultés, notamment à l’Allianz Riviera, où les Girondins ont complètement pris l'eau (4-0). Mais il va avoir l’occasion de se montrer ces prochaines semaines, ce qui n’a pas forcément été le gars ces dernières saisons. Arrivé en Autriche en 2016, il a rejoint le Red Bull Salzbourg en 2019, avant d’être prêté successivement en Belgique (Zulte Waregem) puis au Portugal (Vitoria Guimaraes), sans parvenir à vraiment s’imposer. "Je suis dans une perspective de gagnant-gagnant. Je veux aider Bordeaux à grandir et je veux que Bordeaux m'aide à me développer comme joueur", a confié lors de sa présentation celui qui est de nouveau prêté par le club salzbourgeois.