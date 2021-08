Bordeaux - Petkovic : "On a gagné au niveau du mental"

"Le résultat, je le mets au second plan"



C'est terminé au Vélodrome !

Les Girondins repartent avec un point grâce à une seconde période de haute volée 💪 [2-2] #OMFCGB pic.twitter.com/wFPcZ0AkvE

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 15, 2021

Menée 2-0 à la pause après les réalisations de Cengiz Ünder (34ème) et Dimitri Payet (41ème), l'équipe dirigée par Vladimir Petkovic a ensuite montré une grande force de caractère afin de revenir au score. Au retour des vestiaires, le groupe a été bien plus impliqué et, grâce à des buts de Timothée Pembélé (51ème) puis Rémi Oudin (57ème), Bordeaux a évité un revers qui semblait pourtant très plausible à la mi-temps. De quoi afficher une vraie satisfaction aux yeux de l'ancien sélectionneur de la Suisse.En conférence de presse, Petkovic a souligné le mental de premier ordre exhibé par ses joueurs. Au point même de faire passer le résultat final derrière. "Le résultat, ce soir (dimanche, ndlr), je le mets au second plan.. Mais à mon avis, le résultat de ce soir est juste. Comme je l'ai dit, j'ai apprécié le mental de l'équipe, il a été bon, quand on a subi et quand on a marqué. C'est ce qui me rend heureux ce soir", a expliqué le coach des Girondins devant la presse. Après avoir chuté face à Clermont lors de la première journée (0-2), Bordeaux s'est donc bien repris face à l'OM et cherchera à confirmer ce résultat positif, dès dimanche contre le leader, Angers, pour la troisième journée du Championnat de France de Ligue 1 (15 heures).