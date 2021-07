Bordeaux : Petkovic dévoile sa priorité

L'ancien sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux depuis mardi soir. Le technicien, engagé pour les trois prochaines saisons en faveur des Girondins, a évoqué certaines de ses ambitions, ce vendredi en conférence de presse. Considérant qu'il n'y aura pas de changement fondamental dans sa façon de gérer le groupe en tant qu'entraîneur - par rapport à son ancien rôle de sélectionneur - il a reconnu avoir été charmé par le projet présenté. "Après sept années merveilleuses passées avec la sélection, j'ai compris que je voulais faire quelque chose de différent. Voilà pourquoi ce choix. Je suis parti en vacances sans avoir la moindre idée de ce que j'allais faire. À la surprise générale, Bordeaux m'a contacté, et j'ai saisi cette occasion immédiatement. J'ai rencontré le président (Gérard Lopez) et le directeur technique (Admar Lopes), et on a été sur la même longueur d'onde. J'ai toujours aimé les challenges, surtout quand il y a un beau projet comme celui-ci", a-t-il assuré.

La priorité de connaître son effectif, le désir de grandir

Désireux de conférer une "empreinte" à l'équipe, le natif de Sarajevo a aussi affirmé son besoin de connaître les différents joueurs présents dans son effectif. "Demain (samedi), je vais aller voir le match (de préparation à Troyes), me présenter aux joueurs. Ensuite, il y aura deux jours, deux jours et demi pour parler avec toutes les personnes qui vont travailler avec nous. Il faudra plancher sur l'organisation, voir où les joueurs en sont et connaître l'adversaire (Clermont, en Ligue 1),, a indiqué le nouvel entraîneur de Bordeaux. Sondé sur sa perception de la Ligue 1, il a émis le souhait que Bordeaux puisse se hisser haut, dans un championnat qui pourrait réserver quelques surprises. "De l'extérieur, on aurait pu penser que le PSG allait dominer le Championnat la saison dernière parce que c'est le club qui a le plus de moyens, et puis finalement, Lille a été sacré. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes essayent de se remettre au niveau. On va essayer de grandir nous aussi."