Bordeaux-Nantes sans les Ultras

Pourquoi nous n'irons pas au stade vendredi ⬇️#FCGBFCN pic.twitter.com/NffjbsxebE



— Ultramarines 1987 (@ub87officiel) August 19, 2020

La rencontre entre Bordeaux et le FC Nantes en ouverture de la saison 2020-2021 de Ligue 1 (ce vendredi, 19h) risque fort de sonner plus creux que prévu. La réglementation limitant le nombre de spectateurs dans un stade à 5 000 est en vigueur au moins jusqu'au 30 octobre et, par conséquent, de nombreux groupes de supporters et d'ultras ont décidé de boycotter le début de la nouvelle saison. Les supporters estiment que ces restrictions (outre la jauge limitée, distanciation physique en tribune, port du masque imposé, obligation de rester assis) sont « incompatibles » avec leur manière de soutenir leur équipe. La Brigade Loire (FC Nantes) dans un communiqué publié le 16 août, a annoncé que ses membres ne se rendront non seulement pas au Matmut Atlantique ce vendredi, mais qu'ils ne mettront pas les pieds dans un stade avant une évolution des conditions sanitaires, notamment par respect pour le personnel soignant. Cet après-midi, la décision fût identique du côté des Ultramarines 1987 de Bordeaux qui prévient quePour rappel, de nombreux autres groupes du mouvement ultra ont pris cette même décision comme à Lorient, Lens, Nîmes ou encore Reims.