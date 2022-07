Bordeaux : Lopez annonce une réduction de la dette de 40 millions d'euros

les fonds d’investissement américains Fortress et King Street

Gérard Lopez veut sauver Bordeaux et l'a une nouvelle fois affirmé. Rétrogradés en National par la DCNG, une décision confirmée par la commission d'appel de la FFF, les Girondins de Bordeaux sont dans une situation délicate avant le passage devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le 19 juillet prochain. Évoquant une motivation "assez étrange" reçue de la part de la DNCG, Lopez a affirmé être parvenu à une réduction de la dette plus qu'importante qui pourrait ranimer l'espoir de jours meilleurs. "J'ai fait bloquer 24 millions au lieu des 10 au départ., a-t-il affirmé au micro de RMC lors de l'émission l'After Foot. Ainsi, ladite dette va passer de de 53 millions d’euros à 13,5 millions d’euros, comme le précise 20 Minutes.Précisant qu'en cas d'échec du recours devant le CNOSF, Bordeaux "ira en justice", le dirigeant a mis en avant sa motivation et son investissement., a glissé celui qui s'est montré conscient du regard de certaines personnes à son sujet. "Je comprends que des gens ne soient pas contents ou heureux et qu'ils me détestent. Effectivement, j'applique un modèle qui, peut-être, ne plaît pas", en référence au fait de faire tourner le club en s'appuyant sur de la dette.Alors qu'à ses yeux, Bordeaux "sera mis en liquidation" en cas d'échec des recours, il faudra possiblement compter sur lui pour être encore à la barre. Sondé sur un éventuel départ si cette éventualité venait à se produire, il a répondu par un "pas forcément", se disant