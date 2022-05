Bordeaux - Lizarazu : "Quand tu travailles mal à l'école, tu redoubles"

Lopez, le responsable du "désastre" selon Lizarazu

C'est avec une grande tristesse que Bixente Lizarazu observe les matchs des Girondins de Bordeaux. En concédant le match nul contre Lorient samedi (0-0), les joueurs entraînés par David Guion ont enchainé une 6ème rencontre consécutive sans victoire. Ainsi, avant la 38ème journée de Ligue 1, et le déplacement à Brest (samedi 21 heures), le club paraît condamné à la Ligue 2. Pour l'ancien latéral des Girondins (1988-1996), cela n'a rien d'une surprise., a analysé le consultant de TF1 au cours d'un entretien accordé au Parisien.Aux yeux du champion du monde 1998, le responsable est tout trouvé : Gérard Lopez. "C'est ce dernier qui est responsable de la politique sportive donc du recrutement des joueurs, des entraîneurs, a-t-il estimé.Le natif de Saint-Jean-de-Luz vit désormais au Pays basque et il a voulu rétablir une vérité après une question tournant autour d'une possible implication dans le club de son cœur (avec le Bayern Munich). "Je vais répondre très clairement parce que c'est un sujet qui m'énerve : déjà,J'étais hyper honoré et j'aurais pu dire oui si je n'avais pas décidé de faire d'abord un choix de vie en revenant m'installer au Pays basque", a-t-il clarifié.Suite au nul contre Lorient, Guion s'était montré plus que fataliste, avouant son sentiment profond., avait jugé l'ancien entraîneur de Reims, nommé le 17 février dernier avec la mission d'éviter une relégation au club.