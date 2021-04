Bordeaux : Lâché par King Street, le club est en grand danger

[Communiqué] Le Club placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Plus d'infos ➡ https://t.co/mzZHTDeWgT pic.twitter.com/YxbPhvjydu



— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 22, 2021

46 millions d'euros investis par King Street

Giresse dépité, le maire de Bordeaux ne digère pas

Les Girondins de Bordeaux ne sont pas au mieux cette saison. Seizièmes de Ligue 1 avec une série très négative de quatre défaites consécutives en championnat, les perspectives futures sur le plan purement sportif sont peu réjouissantes alors que l'équipe se déplacera à Lorient, dimanche lors de la 34ème journée (15 heures).Le propriétaire des Girondins, King Street, a pris la décision de ne plus aider le club de Ligue 1 sur le plan financier. Par un communiqué publié sur son site officiel, Bordeaux a officialisé l'information. "Le contexte économique lié à la pandémie de la Covid-19 et au retrait de Mediapro a provoqué une baisse sans précédent des recettes des clubs de football français. Ces évènements s’ajoutent aux conséquences financières ayant déjà durement touché les clubs la saison dernière en raison de l’arrêt du Championnat et de la perte des revenus qui en a découlé.. Un mandataire ad hoc a été nommé, il sera chargé d’assister le FC Girondins de Bordeaux dans sa recherche d’une solution durable", peut-on lire.Au micro de RMC lors de l'émission Top of The Foot, Alain Giresse, légende des Girondins, n'a pas masqué sa déception. Il s'est estimé floué par "des gens totalement incompétents dans le domaine du football, qui ne sont pas venus là pour faire du sport mais du business. Faire plus mal, ce n'est pas possible... des conneries monstrueuses!".Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a lui affirmé sa grande surprise face à la situation. "Je suis surpris et pas du tout informé.Ce qui nous menace, compte tenu de la situation sportive, c'est surtout la descente en Ligue 2", a-t-il commenté sur RMC.