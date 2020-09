Bordeaux : La résurrection de Baysse

Entre Bordeaux et Paul Baysse, l’histoire d’amour est toujours aussi mouvementée. Formé chez les Girondins, le défenseur avait cependant rapidement quitté son club de cœur pour trouver du temps de jeu dans les Ardennes, à Sedan, et ainsi lancer sa carrière chez les professionnels. Plus d’une dizaine d’années plus tard, le Bordelais de naissance n’avait donc pas hésité longtemps au moment de retrouver en janvier 2018 cette équipe qui lui est si chère.



Malheureusement pour lui, Jocelyn Gourvennec, qui l’avait fait revenir, avait été licencié quelques jours seulement après sa venue et ses débuts avaient alors été quelque peu compliqués avec le maillot au scapulaire. Derrière, Gustavo Poyet et Paulo Sousa ne lui ont pas accordé sa chance et Baysse a vu son retour se transformer en cauchemar. Prêté à Caen lors de la saison 2018-19, le défenseur a alors retrouvé du temps de jeu avant d’avoir un différent avec Fabien Mercadal et d’être à nouveau sur la touche.

Baysse peut remercier Gasset

Malgré des intérêts de certains clubs européens, le Bordelais n’a jamais voulu quitter le club pour diverses raisons, a rongé son frein dans son coin et a tenté de montrer l’exemple au sein de l’effectif des Girondins. Finalement, le départ de Sousa en août a été une aubaine inespérée pour lui, qui a vu Jean-Louis Gasset, un entraîneur qui le connait bien, débarquer au club. Le secteur défensif décimé, Baysse en a alors profité pour se montrer.



Titulaire aux côtés de Laurent Koscielny, qui a récemment loué son état d’esprit, contre Nantes (0-0) et à Angers (0-2), le défenseur a pleinement participé au bon début de saison de Bordeaux. Une juste récompense pour celui qui n’a jamais voulu lâcher au sein d’un club forcément particulier pour lui. A un an de la fin de son contrat, Baysse profite à fond de cette période qu’il n’attendait presque plus. Ce vendredi, il est une nouvelle fois pressenti comme titulaire contre Lyon, lors de la 3eme journée de Ligue 1. A lui désormais de confirmer son renouveau.