Bordeaux : Koscielny veut un grand ménage

Laurent Koscielny veut un ménage dans l'effectif des Girondins de Bordeaux. Selon lui, certains joueurs doivent plier bagages pour le bien du club au scapulaire. En conférence de presse, le capitaine a poussé un gros coup de gueule contre le comportement de certains de ses collègues, les invitant à partir. "A un moment donné, il faut aller sur le terrain avec des mecs en qui tu as confiance et qui sont dans le même état d'esprit que toi. Le coach fera son équipe. Il y a trois mois très importants pour prendre des points le plus vite possible pour assurer le maintien, puis tourner la page de cette saison et faire, certainement un peu le ménage", martèle-t-il.

"Pas la même éducation"



"Le message du coach passe pour moi mais peut-être que certains ne le comprennent plus. Il faut aller au combat avec des personnes en qui tu as confiance. J'essaie d'apporter le maximum pour ceux qui ont envie d'aider le club à avoir les meilleurs résultats possibles. Il faut vite prendre des points et changer tout ça. L'ambiance est moyenne, très moyenne, il faut être réaliste. Vous êtes dans un groupe où il y a énormément de joueurs en fin de contrat, qui veulent partir. Il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, de donner, de partager, de progresser. C'est une fin de cycle. Quand il y a autant de joueurs qui ne te donnent pas envie de travailler, ni de progresser, c'est difficile d'avoir des résultats. C'est pour ça que je peux être méchant dans mes paroles (...) On n'a pas eu la même éducation et là-dessus, j'ai un peu de mal", assène-t-il encore. Le ras-le-bol de l'ancien Gunner risque de faire beaucoup parler dans les prochains jours, lui qui appelle clairement à un grand ménage de printemps dans l'effectif...