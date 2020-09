La santé, une priorité pour le club

Face à la situation importante de la pandémie de coronavirus en Gironde, la Préfecture de la Gironde a pris certaines décisions pour Bordeaux et la région. Et du côté du football, les Girondins de Bordeaux ont eux publié un communiqué sur le thème, ce mardi."La Préfecture de la Gironde a mis en place lundi un plan d’actions pour répondre à l’évolution de la crise sanitaire connue en Gironde.Parmi ces actions qui concernent directement le FC Girondins de Bordeaux,Cela s’applique aux rencontres organisées dans le cadre du championnat de France de Ligue 1 au Matmut Atlantique.. Le football est et doit rester un moment d’échange et de plaisir entre une équipe et son public,Le FC Girondins de Bordeaux reste extrêmement vigilant et espère que la situation pourra évoluer rapidement", peut-on notamment lire sur le communiqué publié par les Girondins.Bordeaux reçoit Nice, le 27 septembre prochain, et Nice, le 4 octobre, notamment.