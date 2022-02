Bordeaux - Guion : "J'ai vraiment envie de laisser ce club dans l'élite"

"Il faut être performant de suite"



Merci à tous pour votre présence et votre soutien !

💙🤍

A dimanche pour la réception de Monaco en @Ligue1UberEats

________________________#BordeauxDansLaPeau pic.twitter.com/X1skJftP6a

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 18, 2022

Nommé comme le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux jeudi, David Guion a été présenté à la presse, ce vendredi. A 2 jours de ses débuts avec sa nouvelle équipe, face à Monaco sur la pelouse du Matmut Atlantique (dimanche, 17h05), l'ancien entraineur du Stade de Reims a confié ses ambitions, tournées autour du maintien alors que Bordeaux occupe la place de lanterne rouge. "Bordeaux est un club prestigieux, historique.J'ai eu un très bon feeling avec le président Gérard Lopez et Admar (Lopes, le directeur technique). C'est un challenge vraiment difficile mais excitant et passionnant. J'ai vraiment envie de le relever et de laisser ce club dans l'élite parce que c'est sa place", a-t-il commenté, dans des propos relatés par L'Equipe.Présent à Bollaert, il a assisté à la défaite concédée contre le RC Lens (3-2) le week-end dernier, soulignant tout de même du positif dans ce qu'il a vu de façon discrète depuis les tribunes. "J'ai vu une première heure difficile et des joueurs qui ont réagi. J'ai vraiment aimé les ressources qu'ils ont montrées. L'équipe n'a pas lâché et pour moi, c'est important", a reconnu Guion. Conscient d'être dans l'urgence vu la situation comptable, le natif du Mans a expliqué ses premières impressions :Pire défense de Ligue 1 avec 61 buts encaissés en 24 matchs, Bordeaux recevra Monaco avec l'ambition de performer immédiatement. "Je suis totalement tourné sur ce match. J'ai envie d'amener des outils aux joueurs pour être performants dès dimanche., a notamment détaillé Guion.