Bordeaux va très mal. Avec cette défaite concédée dimanche à Lens (3-2, 24e journée), les coéquipiers de Rémi Oudin se sont retrouvés derniers du classement de Ligue 1. Une situation alarmante que va tenter d’améliorer David Guion. On lui souhaite bien du courage.



L’ex-entraîneur du Stade de Reims devrait débuter ses nouvelles fonctions mardi. A ses côtés, avance L’Equipe, on retrouvera comme adjoints Jaroslav Plasil et André Monteiro qui ont assuré l’intérim sur le banc à Lens.

Mission pas impossible

Gregory Coupet, l’ancien international et multiple champion de France, conservera son poste en charge des gardiens de but. La défense, justement, constitue a priori l’axe prioritaire de David Guion.



Les Girondins de Bordeaux ont encaissé 61 buts, le pire bilan de Ligue 1 cette saison. Le technicien de 54 ans dispose de 14 matches pour maintenir le club dans l’élite. Avec six équipes tenues en quatre points, le tableau n’est pas totalement noirci.