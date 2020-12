Bordeaux : Gasset dénonce un contexte pesant

Défait sur sa pelouse face à l'AS Saint-Étienne mercredi soir (1-2), Bordeaux n'apprend pas, selon son entraîneur, Jean-Louis Gasset. Ce vendredi en conférence de presse, le technicien âgé de 67 ans a reconnu avoir du mal à expliquer le contenu livré par ses joueurs face à l'équipe dirigée par Claude Puel, étant donné la dynamique du moment jusqu'alors. "Je ne pensais pas qu'on était capable de faire un match comme ça. Vu les matchs d'avant, je m'étais dit qu'ils avaient compris quelque chose. Je ne pensais pas qu'on pouvait retomber dans nos travers comme on l'a fait...", a commenté Gasset. Avant le revers concédé contre les Verts, Bordeaux avait su, exception faite de la défaite contre Lille, enchaîner trois rencontres de bonne qualité (succès à Rennes, nul à Paris, et victoire contre Brest).



"On est en surchauffe", prévient Gasset

Dans l'optique du prochain mercato hivernal - qui se tiendra du du samedi 2 janvier au lundi 1er février 2021 - l'entraîneur a affirmé avoir eu une discussion avec son directeur sportif, Alain Roche, ce matin. Il lui a déclaré ne pas vouloir être "avec des gens aigris, qui font la gueule" (les joueurs en fin de contrat et les éléments au temps de jeu restreint). "J'ai dit ce que j'avais à dire, il va en faire part à l'actionnaire. Quand il m'avait appelé pour me faire venir cet été, il m'avait parlé de la promotion des jeunes mais pour ça, il faut aussi faire de la place", a expliqué Gasset. Pas opposé à l'arrivée potentielle d'une recrue, l'entraîneur désire, si c'est possible du point de vue économique, "obligatoirement un très bon joueur", dénonçant un contexte tendu : "là, on est en surchauffe. C'est pesant, pas agréable du tout."