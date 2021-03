Bordeaux : Gasset a des doutes pour son avenir

Ce vendredi, avant la rencontre entre Montpellier et les Girondins de Bordeaux (dimanche, 15 heures), Jean-Louis Gasset a émis de gros doutes sur sa présence dans le club la saison prochaine, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022. L'exercice actuel use le technicien âgé de 67 ans, qui ne l'a pas caché en conférence de presse. Sondé sur le futur d'Hatem Ben Arfa, le coach des Girondins a centré la réponse sur son propre cas.

"On m'a annoncé un challenge difficile. On m'a menti, c'est plus dur"

"Cette saison m’a marqué, on m’a annoncé un challenge difficile. On m’a menti, car c’est plus dur que ce que je croyais. Je ne parle que du sportif, ce n’est pas parce qu’on est soutenus qu’on va mieux faire jouer l’équipe. Ce sont des faits nouveaux pour moi dans ce métier", a expliqué celui qui avait pris la tête de l'équipe en août dernier, sortant de sa retraite officialisée en mai 2019. Focalisé sur le fait de bien terminer la saison alors que Bordeaux occupe la onzième position en Ligue 1, Gasset a indiqué qu' "il y aura une discussion avec les hauts responsables pour savoir ce que tout le monde veut faire", pour la saison prochaine. "Déjà concernant la deuxième année, il y aura ma réponse, et elle est importante", a-t-il glissé, laissant passer l'idée d'un possible départ.





Face à Dijon, samedi dernier (1-3), Bordeaux avait mis fin à une série de sept matches sans victoire en Ligue 1 (six défaites, un nul) mais le contexte générale semble très lourd. "C'est un tout, une ambiance générale. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Là, on souffre. On a vécu un mois de février où on a souffert", a commenté Galtier. Pour le déplacement à Montpellier, il ne pourra pas s'appuyer sur Samuel Kalu (cuisse) et Hatem Ben Arfa (genou).