Bordeaux : Feu vert du Tribunal de Commerce avant le passage devant le CNOSF

Un espoir mais une décision non-définitive



🔴⚽️ Le tribunal de commerce de Bordeaux a décidé ce mardi d’homologuer l’accord de conciliation entre les @girondins de Bordeaux et ses créanciers, les fonds d’investissement américains King Street et Fortress, via un jugement. 1/2 #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/Atjn3BKGUy

Un espoir de plus pour les Girondins de Bordeaux.. Alors qu'un passage devant le CNOSF est au programme jeudi, dans l'optique finale de conserver une place en Ligue 2, le club au scapulaire peut avoir un espoir d'un avenir positif. En effet, les Girondins sont toujours concernés par une relégation en National 1 et donc une éventuelle liquidation judiciaire.Alors que la reprise de Ligue 2 est prévue le 30 juillet prochain, le temps est compté pour Bordeaux.. D'abord, la prévision d'une augmentation de capital de 10 millions d'euros par Jogo Bonito Group, holding de Gérard Lopez ; ensuite une mise sous séquestre de 14 millions d'euros de garantie si ce montant devait ne pas être atteint en plus-value avec la vente des joueurs. Enfin, les fonds d'investissement réduiront également les créances de 34,5 millions d'euros sur le total de 53 millions.Si ce projet a été validé par le Tribunal de commerce,. La décision reviendra au CNOSF et, en cas d'avis favorable de celui-ci, au Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF).