Dix-neuvième de Ligue 1 à quatre points du barragiste stéphanois, Bordeaux est toujours mal en point. Pour autant, les hommes de David Guion croient encore en leurs chances de survie dans l'élite du football français. À trois matchs de la fin de la saison, ils se déplacent ce dimanche sur la pelouse d'Angers (15h), et face à une équipe en grande difficulté sur la phase retour du championnat, les Girondins se raccrochent à toutes les statistiques leur permettant d'espérer.



Comme l'indique Opta, Angers est d'une terrible faiblesse depuis un très long moment sur sa pelouse de Raymond-Kopa. L'équipe entraînée par Gérald Baticle a ainsi perdu sept de ses dix derniers matchs à domicile en Ligue 1, pour deux victoires et un nul. Un véritable problème pour les Angevins qui sont par ailleurs l'équipe à avoir inscrit le moins de buts à domicile cette saison en L1 (17).

Un mois plus tard



Près d'un mois après son dernier succès (3-1, le 10 avril dernier face à Metz), Bordeaux a peut-être là une occasion inespérée de renouer avec la victoire. Face à des Angevins qui ne l'ont emporté qu'à une seule et unique reprise sur leurs quatorze dernières sorties, Benoit Costil et ses partenaires ne devront pas se louper. Un énième faux-pas de leur part les rapprocheraient encore un peu plus de la Ligue 2.