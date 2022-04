Bordeaux : Costil répond aux accusations de racisme

Benoît Costil a pris la parole. Accusé de racisme lors du match de Ligue 1 disputé le 20 mars dernier contre Montpellier (0-2), le gardien des Girondins de Bordeaux a été pris pour cible à la mi-temps par des membres des Ultramarines. Via un message posté sur son compte Instagram, il est revenu sur l'affaire. "Des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, en colportant publiquement de fausses informations, m'accusant d'avoir eu de soi-disant propos et comportements racistes au sein de l'effectif. Je conteste avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent, ni à mes valeurs, ni à mon éducation", a-t-il écrit en introduction.

"Engager les procédures judiciaires adaptées"

L'international français a également annoncé qu'il allait désormais répliquer en justice. "J'ai demandé à mon avocat, Maître David Boussidan, d'engager les procédures judiciaires adaptées, afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les mobiles de leurs auteurs, lesquels devront répondre de leurs agissements", a indiqué le gardien des Girondins, remerciant également "du fond du cœur les innombrables personnes de tous horizons, qui me soutiennent et m'envoient quotidiennement leurs témoignages de sympathie et d'encouragement dans cette épreuve".



Tenu en échec par Lille, dimanche en Ligue 1 (0-0), Bordeaux a évolué sans Costil dans les buts, avec Gaëtan Poussin à la place de titulaire. Pour autant, le gardien s'est montré très impliqué pour la fin de la saison, alors que son équipe est lanterne rouge du Championnat de France. "Enfin, je tiens à rassurer le public, le club ainsi que tous les supporters, sur la force de mon engagement et ma détermination sans faille, à donner le meilleur de ma personne pour faire en sorte que notre équipe se maintienne en Ligue 1", a écrit Costil. Dimanche, dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1, les joueurs entraînés par David Guion recevront Metz, qui compte le même nombre de points (23).