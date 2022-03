La coupe est pleine et déborde désormais à tous les étages du côté des Girondins de Bordeaux. Bon dernier de Ligue 1, le club au scapulaire file tout droit vers la Ligue 2 et rien ne semble pouvoir stopper sa chute. S'il était un temps déterminé à tout faire pour aider son équipe, Benoît Costil est désormais prêt à quitter le navire, lassé du traitement dont il a fait l'objet de la part notamment des Ultramarines, ce dimanche face à Montpellier (0-2, 29e journée de Ligue 1).

"Je m'en vais"

D'après 20 Minutes, la messe est dite pour le gardien de but bordelais qui ne voudrait plus entendre parler du club. Le média cite même les mots que le joueur aurait prononcés devant des salariés du club, ainsi que face à plusieurs coéquipiers : "Je m'en vais, je ne finirai pas la saison." Déjà pointé du doigt par sa direction qui estime qu'il n'a pas été le leader escompté cette année, l'homme de trente-quatre ans est donc dans le viseur de ses propres supporters et tout cela devrait mener au divorce. Reste à en connaitre l'échéance.