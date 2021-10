C'est désormais officiel : Alain Roche quitte les Girondins de Bordeaux. Le club aquitain a annoncé ce jeudi le départ de l'ancien défenseur. Roche, figure du club pour y avoir évolué durant sa première vie de joueur, avait été nommé directeur sportif durant l'été 2020.



"Alain Roche et le Club ont trouvé un accord pour mettre fin à la mission de l’ancien défenseur central, a indiqué le club bordelais dans un communiqué officiel. Il occupait depuis le mois d’août 2020 le poste de directeur sportif. L’occasion pour nous de le remercier chaleureusement pour son travail et son investissement au quotidien au sein du Club. Nous lui souhaitons le meilleur dans la suite de sa carrière. Ancien joueur et dirigeant du club, nous espérons également le revoir au Haillan ou au Matmut Atlantique au soutien d’un club qui lui est cher".