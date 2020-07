Bordeaux : Benoit Costil veut quitter le club

Costil est lassé par la situation

Après l’épisode Paulo Sousa, Bordeaux va-t-il perdre un nouvel homme fort ? Selon les informations de RMC, Benoit Costil, gardien et capitaine des Marine et Blanc, aurait demandé un bon de sortie à sa direction. Le gardien international français aurait fait part de sa décision à ses dirigeants, il y a une quinzaine de jours de cela.Arrivé au club en 2017, l’ancien Rennais vivrait particulièrement mal la crise interne que traversent les Girondins avec en point d’orgue, la demande de Paulo Sousa de quitter le club. Toujours selon les informations de RMC, le gardien de but de 33 ans aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas d’offre cet été. Une nouvelle qui risque de ne pas tout plaire au public bordelais, qui n’hésite plus à exprimer son ras-le-bol face à la politique menée par King Street et Frédéric Longuépée, le président délégué du FCGB.