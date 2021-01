Bordeaux : Baysse prolonge son contrat

Gasset : "C'est le joueur qui représente le plus le club"

Ce vendredi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé une nouvelle attendue, à savoir la prolongation du contrat de Paul Baysse avec le club. En fin de contrat en juin prochain, il avait confié son désir de prolonger l'aventure, le 23 décembre dernier suite au revers concédé face au Stade de Reims (1-3). "Oui, je l'ai toujours signifié et même depuis que je suis arrivé.Je reviens d'un passage très difficile. je me suis accroché, je n'ai rien lâché et ce serait une belle récompense et une belle histoire que de continuer cette aventure avec mon club".Il a donc prolongé l'aventure pour trois ans de plus, jusqu'en juin 2024. Du côté du club, la nouvelle a été saluée sur le site officiel. "Formé à Bordeaux, Paul a engrangédans ses différentes expériences. Passé par Sedan, Brest, Saint-Etienne, Nice, Malaga et Caen, il affiche plus de 300 matches professionnels, dont 189 en Ligue 1 Uber Eats. Il a aussi connu les joutes européennes avec Saint-Etienne et Nice. Le Club sede pouvoir compter sur Paul lors des prochaines saisons afin d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs", peut-on lire.Titularisé à 14 reprises en Ligue 1, Baysse est un joueur important aux yeux de son entraîneur, Jean-Louis Gasset. Ce dernier a d'ailleurs souligné sa satisfaction après la prolongation du natif de Talence. "Ja-t-il indiqué. Tenu en échec par Metz, mercredi soir (0-0), Bordeaux reçoit Lorient, ce samedi (21 heures).