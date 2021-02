Steve Mandanda (gardien de l'Olympique de Marseille, Canal +) : "Nasser et son staff font du bon boulot. Je le connais depuis longtemps, c'est bien ce qu'il fait. On a un groupe qui vit bien. La direction a décidé de prendre son temps pour le coach. On doit faire front, travailler, être patient et accumuler le plus de points possibles."

Boubacar Kamara (défenseur de l'Olympique de Marseille, Canal +) : "C'est bien. Il faut continuer. C'est un très bon point. On traverse une passe assez difficile. Ici, on galère souvent. C'est bien de prendre un point, surtout quand on termine à 9. Il faut continuer comme ça et aller de l'avant. On est tous unis et concernés. On aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison."

Laurent Koscielny (défenseur des Girondins de Bordeaux, Canal +) : "On a quelques occasions. Dans l'ensemble, on a fait un bon match, surtout en première mi-temps. C'est positif. On prend un point, on arrête cette série négative. Il y avait deux équipes en difficulté ce soir. Tu prends moins de risques dans ces cas-là. À domicile, il faut faire le jeu et cela demande plus d'attention de la part de tout le monde. Il faut continuer à travailler, pousser et trouver ce jeu qui nous permettra de trouver des décalages."