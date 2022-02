Boateng, l’heure du pardon

Après une succession de prises de bec avec des coéquipiers et des membres du staff de l'Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng a fini par agacer. Résultat, l'international allemand a été purement et simplement écarté du groupe la semaine passée, lors du succès de l'OL face à Nice (2-0). Passée la sanction, l'heure est au grand pardon, comme l'a confirmé ce mercredi Jean-Michel Aulas. Le patron rhodanien était présent devant les médias pour présenter les derniers résultats financiers de son club, mais il en a profité pour parler de son équipe, et plus particulièrement du cas de Jérôme Boateng. "L'entraîneur a vu Jérôme en début de semaine et il l'a réintégré, a indiqué J.-M.A. dans des propos relayés par L’Équipe. Il fera partie du groupe qui jouera à Lens samedi si la semaine se passe bien à l'entraînement."

Le meilleur à venir ?

Une bonne nouvelle pour l'ancien du Bayern Munich dont l'impact sur la défense lyonnaise n'est pour l'heure pas au niveau des espoirs de la direction de l'OL. Pour autant, Jean-Michel Aulas lui a renouvelé sa confiance : "Nous comptons sur lui pour la fin du Championnat et la Ligue Europa, pour une fin de saison qui s'annonce absolument fantastique pour l'OL."