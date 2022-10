La retraite de Franck Ribéry a été révélée vendredi. Depuis, les témoignages se succèdent pour le mettre à l’honneur. Parmi ceux qui ont tenu à lui rendre hommage il y a son ancien dirigeant à Marseille, José Anigo. Sur la chaine L’Equipe, il a tenu des propos très élogieux à son égard : « Il aura une place à part parmi tous ceux que j’ai dirigés, a-t-il confié. Ce mec-là quand vous l’avez dans un groupe c’est un enfant, c’est la joie de vivre, d’humeur égale presque tous les jours. Dans un groupe, c’est un bonheur. Il mérite plus de respect que certains le lui ont témoigné. Car en France, caricaturer c’est un sport national. »

« Ribéry n’a pas marqué l’histoire du football français »

Quand on lui demande ensuite si Ribéry a marqué l’histoire du football français, l’ex-coach olympien est en revanche un peu plus mesuré. « Il n’a pas marqué l’histoire du foot francais, il faut gagner des trophées avec les Bleus pour ça. Mais il a été bon en équipe de France, parmi beaucoup d’autres joueurs. Mais Platini, Zidane, eux, ils l’ont marquée. Franck est un très bon joueur, mais après y a l’exceptionnel. »



Anigo ne place donc pas Ribéry à la hauteur des plus grands. En revanche, il se charge de rappeler qu’il y a peu de Français qui ont aussi bien réussi à l’étranger que lui. « Combien de joueurs français ont pu s’imposer dans un championnat étranger comme il l’a fait lui en Allemagne et aussi longtemps sur la durée ? Pas beaucoup. Il a marqué l’histoire du foot allemand. Et il s’est imposé là-bas assez facilement en plus. »