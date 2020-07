Bingourou Kamara, numéro 1 pour la deuxième fois

Sans vendre durant le mercato, Strasbourg a perdu un de ses cadres. Mi-juillet, Matz Sels s'est rompu le tendon d'Achille à l'entraînement. Une blessure grave qui est synonyme de longue indisponibilité. Un vrai coup dur pour le collectif alsacien. Le portier belge était peut-être le meilleur joueur strasbourgeois depuis son arrivée en 2018. Dans les mois qui viennent, Bingourou Kamara va devoir faire oublier l'absence de l'habituel titulaire.

Une mission importante pour l'ancien joueur de Tours. Celui qui avait été recruté pour être numéro 1 en 2017 va avoir une nouvelle occasion de s'imposer en Ligue 1. Depuis février 2018, il n'a joué qu'un match de championnat. Inconstant, 32 buts encaissés en 19 matchs de Ligue 1, il avait été mis sur la touche au profit d'Alexandre Oukidja.



Héros de l'épopée strasbourgeoise en Coupe de la Ligue



La signature de Sels a permis à Strasbourg de passer un cap

Quand le portier algérien est parti à Metz, Matz Sels est arrivé et Bingourou Kamara est resté numéro 2. Depuis deux ans, l'ancien international espoirs n'a joué que dans les coupes. Une rétrogradation qui s'est transformée en expérience réussie. Critiqué durant sa première saison alsacienne, le natif de Longjumeau est devenu un héros quand il a permis au Racing de remporter la Coupe de la Ligue l'an passé. Malgré son rôle de doublure, le dernier rempart strasbourgeois a réalisé des exploits digne d'un numéro 1.Mais cela n'a pas été suffisant pour remettre la hiérarchie des gardiens en question. Derrière un Matz Sels indiscutable en championnat, l'international espoir est resté remplaçant.Un choix logique du staff strasbourgeois. Bingourou Kamara a brillé, notamment dans les séances de tirs au but, mais il n'a pas encore dégagé la même sérénité que le numéro 3 de la sélection belge.Quand Kamara découvrait la Ligue 1, Strasbourg ne pouvait pas compter sur cette force et luttait pour le maintien.Depuis, les choses ont changé. Si le Racing est monté en grade, le gardien français a pu profiter de ses trois années passées dans le vestiaire strasbourgeois pour progresser.Les dirigeants alsaciens semblent convaincus par cette évolution. A l'annonce de la blessure de Sels, ils ont rapidement confirmé Kamara dans un rôle de numéro 1. Une nouvelle marque de confiance après la prolongation de son contrat durant l'hiver. Sans recruter, Strasbourg a peut-être gagné un nouveau leader.