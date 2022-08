L'aventure d'Ander Herrera au Paris Saint-Germain est désormais terminée. Officialisé en tant que nouvelle recrue de l'Athletic Bilbao ce samedi, le milieu de terrain espagnol poussé vers la sortie a retrouvé son ancien club.



Un come-back que le natif de Bilbao apprécie particulièrement au regard de ses récentes déclarations faites durant sa présentation. L'ex-Red Devil, qui rejoint les Zuri-gorriak sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat, a indiqué vouloir reprendre son histoire au sein du club de Liga, là où elle s'était arrêtée.

"Revenir, c'est toujours bon"

"Je suis très heureux, a d'abord déclaré Herrera. Cela fait maintenant 8 ans que je suis parti, mais c'était des années très heureuses ici. C'était de très belles années, et revenir, c'est toujours bon. Pouvoir continuer cette histoire qui a pu commencer pendant 3 ans, j'en suis très heureux, et en plus avec une génération de super footballeurs", a-t-il confié devant les médias du club.