Bernardo Silva estime qu’il est « plus difficile de jouer en France qu’en Angleterre »

Bernardo Silva se pose en défenseur de la Ligue 1. L’international portugais rayonne depuis plusieurs saisons du côté de Manchester City, avec lesquels il a remporté quatre titres de Premier League. Avant de rallier l’Angleterre, le milieu offensif a fait les beaux jours de Monaco, où il a décroché le dernier sacre de champion de France du club de la Principauté, en 2017. Alors forcément, Silva est bien placé pour juger le niveau des deux championnats. Invité par L’Equipe à réagir sur les critiques autour de la supposé faiblesse de la Ligue 1, ce dernier a estimé qu’il était plus difficile d’évoluer en France qu’en Angleterre.

« La L1 est un championnat compétitif »

« Les gens qui ne comprennent pas le foot et ne savent rien ont cette habitude de dire que le Championnat allemand, sauf le Bayern, est nul. Que la Ligue 1, sauf le PSG, est nulle. Ce n'est pas vrai. La L1 est un championnat compétitif. Bien sûr que le PSG, avec l'argent et les joueurs qu'il a, va gagner beaucoup plus que les autres. Mais tu regardes Lyon, Monaco, Lille, Nice, Marseille, ce sont de bonnes équipes, avec plein de jeunes très bons. Je trouve d'ailleurs que c'était plus difficile de jouer en France qu'en Angleterre. C'est plus physique. Peut-être aussi parce qu'on a toujours la possession avec City. On garde la balle, on domine. Mais à Monaco, on n'avait pas ça. T'avais plus de matches serrés, plus physiques. C'était même difficile pour moi au début. Il a fallu m'habituer. »