Benedetto à l'OM, une première année pleine de promesses

Un hiver difficile

3 – Dario Benedetto est le 1er joueur de Marseille à marquer 3 buts lors de ses 4 premières titularisations avec l’OM en Ligue 1 depuis Dimitri Payet en août 2013. Adopté. #ASMOM pic.twitter.com/UfdTp9LG8M

— Optajean (@OptaJean) September 15, 2019

Quand Dario Benedetto rejoignait l'OM en août dernier, les doutes qui entouraient sa découverte de l'Europe étaient nombreux. Le contexte marseillais où le manque d'un attaquant efficace s'est souvent fait ressentir n'aidait pas. Désormais, c'est de l'histoire ancienne. L'Argentin a séduit le Vélodrome. Et l'ensemble du club marseillais.« Il a été fondamental entre les lignes, il est venu chercher les ballons, il les a tenus, il a orienté le jeu de l’équipe, et a fait ce qu’il fait de mieux : marquer des buts. Onze buts, c’est très bon pour un joueur qui joue sa première saison en Europe. » Malheureusement pour Benedetto, le Covid-19 et la suspension de la saison ne lui ont pas permis d'améliorer ce bilan. Avec onze réalisations, il a été le meilleur buteur olympien cette saison. Un bilan qui a permis à l'OM de renouer avec la Ligue des Champions. Et d'espérer un retour sur le devant de la scène pour les saisons à venir.Tout n'a évidemment pas été rose mais le pari est réussi, le résultat global, très positif. Après un penalty raté contre Nantes pour sa première titularisation en Ligue 1, le natif de Berazategui avait su rebondir avec quatre buts lors des trois matchs suivants. Un rythme qu'il n'a pas su conserver. Encore irrégulier, le joueur de 30 ans n'avait pas su prendre le jeu à son compte avant la fin de l'hiver.Une tendance qui ne pourra être confirmée qu'au mois d'août. Rageant mais prometteur. Car si les actions décisives ont manqué durant l'hiver, Pipa a toujours conservé la confiance de son entraîneur.Même s'il n'a pas toujours réussi à peser sur l'issue du match, Super Dario est un des joueurs les plus importants d'André Villas-Boas. Il n'a manqué que deux matchs cette saison. La preuve que même s'il ne marque pas, son impact sur le jeu est conséquent. Mobile et capable de se sacrifier pour le collectif, Dario Benedetto, encore amoureux de Boca Juniors , est bien le guerrier attendu.Le meilleur buteur du championnat sur les matchs à l'extérieur n'a pas besoin de beaucoup d'occasion pour marquer. Sa seule présence suffit à inquiéter les équipes adverses, et c'est aussi cette force de persuasion qui a dissipé les doutes. Désormais intégré et adapté, Dario Benedetto peut faire renaître l'optimisme sur la Canebière. La mission est déjà accomplie.