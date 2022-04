Ben Arfa s'en prend à la direction sur les réseaux sociaux

"Tu parles de tordu? Alors que toi et ton président (Olivier Létang, NDLR), vous êtes les plus tordus. Toi ton problème c'est l'incompétence. #allezlelosc On ne joue pas la relégation", a écrit le milieu offensif (35 ans) dans une "story" sur le réseau social. Il a réagi une heure après que l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec a annoncé, en conférence de presse, que le club nordiste avait engagé "une procédure" contre lui, sans entrer dans les détails.

Le Losc lui reproche son "attitude inappropriée à l'intérieur du vestiaire" après le nul décevant contre Bordeaux (0-0), dernier du classement, qui a provoqué sa mise à l'écart du groupe. Il s'en serait pris verbalement à son équipier portugais Tiago Djalo, avant d'avoir des mots durs envers son entraîneur et des membres du staff, selon plusieurs médias. Ceux-ci ont révélé que Ben Arfa se plaignait du manque d'ambition offensive des Lillois.

Cet épisode devrait sceller la courte aventure dans le Nord du joueur de 35 ans, arrivé libre en janvier dernier, qui n'a joué que neuf rencontres, pour aucun but inscrit. "J'ai démarré ma carrière de joueur professionnel à 16 ans, je viens de fêter mes 50 ans il y a deux semaines et en 34 ans, je n'avais jamais vu ça dans le milieu du foot", a déclaré Gourvennec au sujet de cet incident. Lille, septième à six points du podium, démarre à Angers, dimanche (15h00), son sprint final avec l'espoir de décrocher une qualification pour une Coupe d'Europe en fin de saison.