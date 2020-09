Beckenbauer place une légende allemande au-dessus de Neymar

Cédé par le Barça au PSG en 2017 pour 222M€, Neymar détient toujours le record du transfert le plus coûteux de l’histoire. Une marque qui risque de tenir pendant encore un an au moins, en raison de la crise liée au Covid-19 et de la déflation du marché qu'elle a provoqué. Le Brésilien ne s’en plaindra pas, car l'étiquette en question reste très valorisante.

« Muller couterait bien plus que Neymar aujourd’hui »

En jetant un coup d’œil sur l’historique des joueurs les plus chers de l’histoire, il est intéressant de relever que le montant a évolué de manière exponentielle au fil des années. A titre d’exemple, il y a 50 ans le joueur le plus cher du monde, en la personne de Johan Cruyff, coutait 100 fois moins (2 millions de dollars). Mais cela ne signifie pas que les joueurs de la période en question étaient moins talentueux. Loin s’en faut, et un certain Franz Beckenbauer s’est chargé de le rappeler.

Dans un entretien accordé à Sport Bild, l’ancien Ballon d’Or et icône footballistique des années 70 a déclaré que la star du PSG n’arriverait pas à la cheville de son illustre coéquipier de l’époque, un certain Gerd Muller. "Si Neymar coûtait 222 millions d'euros, pour Gerd on pourrait ajouter quelques millions de plus. Müller avait marqué des buts comme personne avant lui et personne d'autre après lui", a confié le Kaiser. Tout en louant son compatriote, Beckenbauer a souligné que le plus grand de l’histoire reste un Brésilien. Mais, ce n’est pas Neymar, mais Pelé.