Bayonne : Le club accueille Stéphane Ruffier

🔥 L'Aviron Bayonnais FC a le plaisir de vous annoncer que Stéphane Ruffier rejoint notre club à compter de ce jour en qualité d'éducateur.

Il aura pour mission exclusive de créer puis superviser une académie de gardiens.



Une grande opportunité pour notre club ! 🔵⚪ pic.twitter.com/Th9rGGHaMo



— Aviron Bayonnais FC (@abfc_officiel) January 13, 2021

Une fin en queue de poisson à l'ASSE

Après avoir été mis à pied puis licencié par Saint-Étienne, Stéphane Ruffier se trouvait alors dans l'expectative. Depuis ce mercredi, ce n'est donc désormais plus le cas. En effet, via les réseaux sociaux, le FC Aviron Bayonnais, club évoluant en National 3, a officialisé son arrivée, mais pas en tant que joueur. Le Français débarque toutefois dans un but bien précis. Si Bayonne l'a recruté, c'est pour lui confier une mission d'éducateur. En effet, le club a, pour projet, de créer une académie de gardiens. Un défi pour le portier, qui lui permet de revenir sur sa terre natale. Pour information, l'équipe bayonnaise est 12eme sur 14 au classement de son groupe de National 3.



En débutant cette nouvelle mission, Stéphane Ruffier va pouvoir définitivement tourner la page de sa fin d'aventure houleuse avec l'ASSE. Une affaire qui aura fait couler beaucoup d'encre. En effet, au club depuis 2011, Stéphane Ruffier a donc été licencié par Saint-Étienne. Le club avait notamment lancé, au préalable, une procédure disciplinaire contre le joueur, qui « portait atteinte à l'institution », selon la formation. Malgré cette fin, Stéphane Ruffier laissera son empreinte dans l'histoire de l'ASSE. En 2018, il avait dépassé la barre des 100 clean sheets avec le club.

Un an auparavant, il avait atteint les 1000 arrêts, à chaque fois en Ligue 1. Au niveau des récompenses, le portier a reçu le Trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 à cinq reprises (2010, 2011, 2013, 2014 et 2015). Par les supporters de l'ASSE, il a également été élu joueur de la saison, quatre fois (2013, 2015, 2016 et 2018), ainsi que joueur de la décennie 2010-19. Pour rappel, il a aussi remporté la Coupe de la Ligue en 2013, soit son seul trophée avec l'ASSE.