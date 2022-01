Comme tout capitaine de sélection nationale, Lionel Messi a été appelé à voter pour le titre The Best. L’Argentin devait nommer trois joueurs, qu’ils jugeaient être assez bons pour conquérir le prix du meilleur joueur de l’année. A la surprise générale, La Pulga a omis de mentionner Robert Lewandowski, son rival et qui fut finalement désigné lauréat de cette récompense. Pourtant, il y a encore quelques semaines, il militait pour qu’il soit primé Ballon d’Or.

Lewandowski n’en veut pas à Messi

En conférence de presse ce mardi, Lewandowski a été appelé à réagir au sujet du choix surprenant de Messi. Fair-play, il a indiqué que cela ne le gênait absolument pas. « Son vote ? Vous devez poser lui la question... Je n'ai rien fait de mal pour qu'il puisse être en colère contre moi - sauf les choses sportives. En privé, j'espère que tout s'est bien passé. C'était son choix, je dois le respecter. Je n'ai pas à dire quoi que ce soit de négatif ou à être en colère. »



Lewandowski n’est donc pas furieux contre le septuple Ballon d’Or. Et il continue à lui vouer une grande estime. La preuve, il l’a retenu dans son top 3 à lui, en le citant juste derrière Jorginho et en le préférant à Cristiano Ronaldo. "Je regarde toujours les joueurs offensifs, mais ce que Jorginho a gagné signifie beaucoup. Il faut toujours rester neutre. Il a également marqué des buts importants alors qu'il était n°6. L'année pour lui a été folle avec Chelsea et l'Italie. Il n'est pas nécessaire de parler de Messi et Ronaldo. Peu importe où Ronaldo joue, il montre toujours sa meilleure qualité. C'est pourquoi je l'ai mis troisième ."