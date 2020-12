Bien malin qui peut prédire l'avenir de David Alaba. Le défenseur autrichien, capable de briller en charnière et infatigable en latéral gauche, est convoité par plusieurs grosses écuries continentales, lui qui sera libre de discuter avec la formation de son choix dès le premier janvier prochain. Un statut de futur joueur libre qui attise les convoitises et une volonté de quitter le Bayern qui interpelle les dirigeants bavarois. Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, semble d'ailleurs avoir accepté que David Alaba quitte le club allemand.

Le Real Madrid et le PSG à l'affût pour Alaba

Rummenigge a évoqué le départ possible d'Alaba et semble avoir accepté que le joueur parte, dans des propos relayés par Marca. "Le Bayern a tout fait pour essayer de parvenir à un accord avec lui", a asséné le dirigeant allemand. «Nous avons eu beaucoup de conversations, mais nous voulions des réponses de sa part d'ici la fin octobre. Cela ne s'est pas produit et je ne sais pas si nous reviendrons aux négociations", a admis le cacique munichois. "Je veux être clair, c'est que notre offre montrait exactement à quel point nous le valorisons, mais il ne l'a pas acceptée". Il a également parlé des rumeurs selon lesquelles il serait peut-être en route pour le Real Madrid, où il pourrait signer gratuitement. "Je ne sais rien des rumeurs du Real Madrid", a déclaré Rummenigge. "Il est libre de parler à qui il veut à partir du 1er janvier". L'intérêt du Paris Saint-Germain pour le joueur est notoire. Le très gourmand Chelsea surveille également sa situation.