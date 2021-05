Barrages L1/L2 : La mise en garde de Kombouaré

"Une équipe en difficulté, qui joue son maintien en Ligue 1, est-elle plus forte qu'une équipe de Ligue 2 qui joue la montée ?" Patrice Garande s’était interrogé à haute voix en conférence de presse, avant le barrage aller de L1/L2 entre son équipe de Toulouse et Nantes mardi soir. Malheureusement pour lui et ses hommes, la réponse à cette question a plutôt été positive tant les Canaris, vainqueurs 2-1, sont apparus un cran au-dessus, surtout en première mi-temps, dans un Stadium où leurs hôtes restaient sur une série d’invincibilité de 15 matchs toutes compétitions confondues.



La première attaque de Ligue 2 (71 buts) a d’abord semblée bien inoffensive, à l’image d’Amine Adli, élu meilleur joueur du championnat et qui a été l’auteur d’une prestation en deçà de ses standards. On a plutôt vu pourquoi le TFC avait la septième défense du deuxième échelon (42 buts encaissés), notamment avec les retrouvailles compliquées de l’ancien portier nantais Maxime Dupé avec son club formateur. Et alors qu’il n’y a eu aucun tir cadré après la pause, mais une franche opportunité de part et d’autre, tout s’est joué en moins d’un quart d’heure en première période.

"Ce n'est que la première manche"



Avec une jolie ouverture du score d’un Ludovic Blas en grande forme (10e), à laquelle Deiver Machado a répondu d’une lourde frappe en dehors de la surface (18e). Mais le convoité Randal Kolo Muani, privé, comme son coéquipier Alban Lafont, de la phase finale de l’Euro espoirs en raison de ce barrage, a vite redonné l’avantage aux siens d’un but de renard (22e), confirmant lui aussi sa bonne période avec ce cinquième but sur les quatre derniers matchs.

Nantes prend une grosse option au Stadium !



Et cela aura donc suffi à sceller l’avantage des Nantais, revanchards après leur défaite de dimanche dernier contre Montpellier (1-2), alors que le maintien leur tendait les bras. "Pour nous, c’est une grande performance contre une équipe qui n’avait plus perdu à domicile depuis le 7 novembre, a rappelé Antoine Kombouaré en conférence de presse. On a fait une grosse, grosse entame de match. Maintenant, il faut finir le travail dimanche. On est favoris. Il fallait assumer ce statut, prendre les choses à notre compte. On marque deux buts. On aurait pu en marquer un troisième, mais je reste satisfait de ce résultat. Ce score serré va nous mettre en garde. On va être vigilant, rester sérieux et humble. Et ce n'est que la première manche."



L'entraîneur kanak, qui avait sauvé Dijon de la relégation en écartant Lens lors des barrages il y a deux ans, sait de quoi il parle. Et il déjà mis en garde ses joueurs. Car les Toulousains, qui se montreront forcément moins timides, n’ont pas dit leur dernier mot.