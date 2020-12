Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions ce lundi a révélé des retrouvailles choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, deux clubs qui se connaissent bien, et Ronald Koeman a livré son pronostic. Et si le coach batave se méfie forcément du champion de France et finaliste de la dernière édition de la C1, il estime qu'il n'y a pas de favori qui se dégage dans cette confrontation. "Nous savions que nous pourrions avoir un adversaire très fort dans ce tirage au sort, mais je pense que les deux équipes sont égales", a analysé l'ancien sélectionneur des Pays-Bas dans une interview accordée à Barca TV.

"Le PSG ? Ce sera serré !"

"Le PSG nous a déjà blessés, mais c'est aussi difficile pour eux parce que nous avons une équipe forte. Ce sera serré, c'est un club qui dépense beaucoup d'argent pour se battre pour chaque titre, y compris la Ligue des Champions. L'année dernière, ils ont atteint la finale et c'est une formation qui doit toujours être à ce niveau, mais nous voulons passer." L'entraîneur néerlandais a rappelé que le duel n'est pas pour tout de suite et que la situation des deux équipes pourrait évoluer d'ici au coup de sifflet initial : "On ne sait pas quelle sera la situation en février", a-t-il considéré. Aujourd'hui, il est important de se concentrer sur les matchs de championnat. Lorsque le match contre le PSG arrivera, nous espérons avoir récupéré certains de nos joueurs blessés."