Balogun explique son choix de représenter les Etats-Unis

Falorin Balogun a fait un choix fort. Après être passé par toutes les sélections jeunes de l’Angleterre, l’attaquant du Stade de Reims a décidé de représenter les Etats-Unis au niveau international. Le buteur devrait ainsi rapidement porter les couleurs de « Team USA » après avoir eu une conversation avec le sélectionneur. A trois ans de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, Falorin Balogun va s’affirmer comme l’un des nouveaux visages de la sélection. Dans des propos rapportés par L’Equipe, le joueur prêté par Arsenal a justifié son choix, assurant en avoir discuté avec sa famille.

« C’était devenu une évidence »



« Ma décision de représenter les États-Unis a été prise en accord avec ma famille. Nous avons décidé que c'était la meilleure chose à faire pour moi, de représenter le pays où je suis né. En fin de compte, c'était devenu une évidence. Ma mère m’a dit : « Pourquoi est-ce que tu as pris autant de temps ? » Nous étions tous sur la même longueur d'onde. Après cette conversation, j'ai envoyé un message à mon agent et je lui ai dit : « Faisons en sorte que cela se fasse ! ». On l'a tous vu à la Coupe du monde. C'est une équipe très jeune, pleine d'énergie, avec un potentiel énorme. En m'y intégrant, je pense pouvoir apporter mes qualités et faire en sorte qu'elle progresse dans les années à venir. »