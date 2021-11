Ce lundi 29 novembre, France Football dévoilera l'identité du Ballon d'Or 2021. Et si aucun candidat ne se détache réellement dans la course, Arkadiusz Milik estime que son compère en équipe de Pologne, Robert Lewandowski, a tous les attributs pour s'adjuger la prestigieuse distinction.

Milik sur Lewandowski : "Je ne comprends pas comment cela pourrait lui échapper"