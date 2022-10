Comme il y a trois ans, Kylian Mbappé prend la sixième place du classement du Ballon d'Or 2022, devant le gardien de but belge du Real Madrid, Thibaut Courtois (7e) et derrière l'attaquant égyptien Mohamed Salah (Liverpool, 5e).



La saison dernière, Mbappé avait porté à lui tout seul, ou presque, le Paris Saint-Germain vers un nouveau titre de champion de France.



Le champion du monde 2018 a aussi remporté le titre de meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur de la Ligue 1 en 2021-2022.