Ballon d’Or 2021 : Le sacre de Messi en chiffres

Messi a gagné le Ballon d’Or sur trois décennies différentes

Une belle soirée au Théâtre du Châtelet pour 𝙇𝙚𝙤 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙞 🏆 pic.twitter.com/Pi7hpPL3Pg

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021



Premier jouer sacré avec le PSG

Après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Lionel Messi a décroché son 7eme Ballon d’Or France Football, améliorant son propre record. Il devance son plus proche poursuivant, Cristiano Ronaldo, de deux longueurs (5).A la lutte avec Robert Lewandowski, Messi a finalement devancé au classement l’attaquant polonais du Bayern Munich de 33 petits points. Le troisième, Jorginho, est relégué à 153 longueurs.Vainqueur en 2009 puis cinq fois dans les années 2010 et enfin en 2021, Messi a raflé le Ballon d’Or sur trois décennies différentes, illustrant sa longévité au très haut niveau.Messi a aimanté les votes grâce à un premier trophée remporté avec l’Argentine l’été dernier : la Copa America (1-0 contre le Brésil, au Brésil, en finale). Il avait aussi remporté la Coupe du Roi (la 7eme de sa carrière), soit deux titres en 2021. Comme en 2010. Un de plus qu’en 2019 et 2012 (1). Lors de son premier Ballon d’Or en 2009, l’Argentin affichait 6 titres, son record devant les 5 de 2011 et 2015.Sacré meilleur buteur de la Liga en 2020-21, le prodige argentin avait inscrit 30 buts.Messi avait ainsi décroché son huitième titre de Pichichi (meilleur buteur du Championnat d’Espagne).Avec 24 buts et 11 passes décisives en 2021 en club, le septuple lauréat est impliqué dans 35 réalisations, le troisième plus haut total européen derrière Lewandowski (42, 38+4) et Karim Benzema (37, 26+11). Messi a joué 2313 minutes, étant impliqué sur un but toutes les 66 minutes.Depuis son arrivée au Paris-SG, l’été dernier en provenance du FC Barcelone, le nouveau numéro 30 du club parisien n’a inscrit que 4 buts au total. 3 en Ligue des Champions et un en Ligue 1. Messi a délivré 3 passes décisives en championnat de France, les 3 contre Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard dimanche.Messi est le premier joueur portant les couleurs du PSG à remporter le Ballon d’Or. Le premier à encore jouer en Ligue 1 au moment de son sacre depuis Jean-Pierre Papin en 1991 (sacré en 1995, George Weah jouait alors à l’AC Milan après une première moitié de saison au sein du club parisien).Au total en 2021, toutes compétitions confondues, Lionel Messi a fait trembler les filets à 41 reprises et délivré 17 passes décisives en 4848 minutes.Le joueur argentin en est à 756 buts au total dans sa carrière, ainsi que 309 services décisifs (36 titres).