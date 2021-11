Ballon d’Or 2021 : Le classement complet

Et de sept ! Après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Lionel Messi a décroché un septième Ballon d’Or France Football, lundi soir au Théâtre du Chatelet à Paris. Présent à la cérémonie avec sa femme et leurs trois fils, l’Argentin est devenu le premier joueur évoluant au Paris-SG à rafler la récompense. Vainqueur de la Copa America et de la Coupe du Roi, Messi, également sacré meilleur buteur en Liga, a totalisé 613 points et devancé le Polonais Robert Lewandowski de 33 unités, et l’Italien Jorginho de 153 points.

Benzema 4eme devant Kanté et Ronaldo, Mbappé 9eme

Karim Benzema a fini 4eme devant son compatriote N’Golo Kanté. Cristiano Ronaldo, sacré cinq fois, a cette fois terminé 6eme, tandis que Kylian Mbappé a fini à la 9eme place devant son coéquipier Gianluigi Donnarumma, désigné lui meilleur gardien de l’année et lauréat du Trophée Lev Yachine. Autre joueur du PSG, Neymar apparait au 16eme rang.

Le classement complet du Ballon d’Or 2021 :

1.Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone puis Paris-SG) 613 points

2.Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich) 580 pts

3.Jorginho (Italie, Chelsea) 460 pts

4.Karim Benzema (France, Real Madrid) 239 pts

5.N'Golo Kanté (France, Chelsea) 186 pts

6.Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus Turin puis Manchester United) 178 pts

7.Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) 121 pts

8.Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City) 73 pts

9.Kylian Mbappé (France, Paris-SG) 58 pts

10.Gianluigi Donnarumma (Italie, AC Milan, Paris-SG) 36 pts

11.Erling Haaland (Norvège, Borussia Dortmund) 33 pts

12.Romelu Lukaku (Belgique, Inter Milan puis Chelsea) 26 pts

13.Giorgio Chiellini (Italie, Juventus Turin) 26 pts

14.Leonardo Bonucci (Italie, Juventus Turin) 18 pts

15.Raheem Sterling (Angleterre, Manchester City) 10 pts

16.Neymar (Brésil, Paris-SG) 9 pts

17.Luis Suarez (Uruguay, Atlético de Madrid) 8 pts

18.Simon Kjaer (Danemark, AC Milan) 8 pts

19.Mason Mount (Angleterre, Chelsea) 7 pts

20.Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City) 7 pts

21.Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United) et Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan) 6 pts

23.Harry Kane (Angleterre, Tottenham) 4 pts

24.Pedri (Espagne, FC Barcelone) 3 pts

25.Phil Foden (Angleterre, Manchester City) 2 pts

26.Nicolo Barella (Italie, Inter Milan), Ruben Dias (Portugal, Manchester City) et Gerard Moreno (Espagne, Villarreal) 1 pt

29.César Azpilicueta (Espagne, Chelsea) et Luka Modric (Croatie, Real Madrid) 0 pt