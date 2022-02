Le Syndicat des entraîneurs français soutient Frédéric Antonetti, leur collègue des Grenats, au lendemain de son altercation physique avec Sylvain Armand, le coordinateur technique du Losc, lors du match Lille-Metz disputé vendredi soir au stade Pierre-Mauroy (0-0, 25e journée de Ligue 1).



"On a mis un lion en cage et en plus on vient l’exciter. Peut-on accepter en silence gentiment la pression de l’adversaire sur l’arbitre dans un match tendu qui peut décider du sort d’une saison ?", s'interroge l'UNECATEF dans un communiqué publié samedi.

Le président du Losc dans le viseur

La tension est montée quand le coach messin a répondu aux provocations, se défend-il, de Sylvain Armand et de son président, Olivier Létang. "Personne n’excuse la violence mais il faut aussi peut être regarder du côté des provocateurs qui, on se pose la question, se trouvaient juste devant les portes de la cage ?"



https://twitter.com/UNECATEF/status/1495056114609795076



L'UNECATEF utilise l'image de la cage pour la zone rectangulaire réservée aux entraîneurs devant leur banc. Et le syndicat d'appuyer son argumentaire : "Que faisaient le délégué et le 4ème arbitre si zélés d’habitude à faire régner la paix sur et autour des bancs ???"