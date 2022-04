Avant le sacre, Mbappé au centre des attentions

S'il ne manque plus qu'un point au PSG pour être champion dès la 34e journée, il reste bien d'autres points obscurs à éclairer sur l'avenir de la star, toujours convoitée par le Real Madrid. Le clan Mbappé n'a pas caché son voyage au Qatar, pays des propriétaires du PSG, dévoilé sur les réseaux sociaux par le petit frère de "Kyky", Ethan (15 ans), lui-même joueur du club parisien en catégories jeunes. La mère du meilleur buteur de Ligue 1, Fayza Lamari, pourrait bien négocier avec le président Nasser al-Khelaïfi, au Qatar pendant le ramadan, une prolongation de contrat tant espérée par le PSG, car celui de Mbappé se clôt en juin et il est libre de signer où il veut.

Des médias espagnols évoquent une surenchère du clan Mbappé pour la prime à la signature, démentie par l'entourage du joueur. Si la raison officielle du voyage de la famille Mbappé au Qatar est le tourisme, en faire la publicité sur les réseaux sociaux ne peut pas être neutre dans la grande affaire du prochain mercato, qui intéresse bien au-delà de la France et de l'Espagne.

L'espoir à Paris

Le quotidien allemand Bild a évoqué l'existence d'un pré-contrat qui aurait été signé entre le Real Madrid et les représentants du champion du mondeIl ne resterait plus qu'à affiner l'accord sur les droits d'image du joueur, que la "Maison Blanche" ne partage qu'exceptionnellement avec ses stars, comme Cristiano Ronaldo par le passé, par exemple. Le clan Mbappé a montré son acuité sur ces questions avec le boycott par Kylian d'une séance marketing en équipe de France, pour "faire bouger les lignes", expliquaient ses conseillers, et bien distinguer la part de la star.

Le PSG, qui a répété être prêt à tout pour conserver son trésor, peut reprendre espoir. Il reste envisageable que l'idole du Parc prolonge, reste au moins une saison, celle de la Coupe du monde au Qatar, et finisse par partir en juin 2023, et non plus gratuitement. Interrogé sur ce qu'il pouvait pour faire pencher la balance, l'entraîneur Mauricio Pochettino a choisi la boutade. "Égoïstement, j'aimerais le garder avec moi, tout le temps, l'emmener en vacances, l'avoir à la maison", a répondu avec le sourire le technicien à une question sur son rôle dans l'affaire Mbappé.

"On voudrait le garder longtemps"

"On voudrait le garder longtemps, le club serait enchanté, c'est évident que tout le monde trouve que ce serait important qu'il reste", a ajouté "Poche". "Mais c'est la décision du joueur, du club et de différentes parties." A Madrid aussi le sujet fait toujours la une des journaux. "Mbappé ne viendra pas seul", titrait vendredi le quotidien sportif madrilène As, avec une photo du champion du monde flanqué d'Aurélien Tchouaméni et d'Antonio Rüdiger et le stade Santiago-Bernabéu en arrière-plan. "Le Real veut entourer Mbappé d'une super équipe. Il cherche à ajuster le salaire de Rüdiger, l'arrivée de Tchouaméni est en bonne voie, et il prolongera Vinicius, Modric et Militao en juin", assure As en Une.

"Le club a décidé de ne pas changer son plan et de renforcer son attaque avec Mbappé, sur qui tous les efforts sont concentrés", affiche le quotidien sportif, ajoutant que côté merengue, "la confiance est maximale". Interrogé lundi, comme presque à chaque conférence de presse, sur la possible arrivée du prodige français, Carlo Ancelotti a esquivé la question. "Le futur de ce club, grâce au président Florentino Pérez, sera du meilleur niveau. Il le sera aussi dans les prochaines années, indépendamment des joueurs qui pourraient arriver. Le Real Madrid a fait l'histoire du football et continuera de la faire", a dribblé "Carletto". Après les festivités d'un titre annoncé, le feuilleton Mbappé va continuer.