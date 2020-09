Aulas (OL) réclame une fortune en indemnités à la Ligue

Jean-Michel Aulas n'a visiblement pas oublié l'arrêt prématuré d’arrêter la saison de Ligue 1 prise par a Ligue la saison dernière. Le cacique rhodanien aurait ainsi réclamé une indemnité de 117,7 M€ en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite à cet arrêt et à l'homologation du classement au quotient, ainsi qu'à la perte de chance d'améliorer son classement et de se qualifier pour les compétitions européennes de l'exercice 2020-2021. Le Parisien affirme que cette demande a été effectuée par écrit et transmise à l'avocat de la LFP. Une demande qui aurait bouleversé pas mal de clubs de Ligue 1, car si Aulas obtenait gain de cause, l'indemnité devrait alors être prélevée sur les droits télé.

Aulas n'est toujours pas passé à autre chose

On se souvient que le conseil d'administration de la Ligue avait choisi le 30 avril dernier de valider le classement de la 28e journée de la saison, en y appliquant la méthode du quotient (ratio nombre de matchs joués - points pris). L'OL ne participera pas à une compétition européenne cette saison. Il s'agit d'une première pour le club rhodanien depuis 1997. Et visiblement, cela ne passe toujours pas auprès de son président...



