"Il faut sans cesse se réinventer"

Dans son édition de la semaine, France Football s'est penché sur les meilleurs présidents de clubs français depuis 1945. La revue s'est appuyée sur différents critères afin d'établir son classement par la suite (notés sur 10) : vision ; palmarès ; probité ; cote de sympathie ; esprit bâtisseur ; impact international et longévité.Viennent ensuite : 4. Louis Fonteneau (Nantes), 5. Jean-Louis Campora (Monaco), 6. Nasser Al-Khelaïfi (PSG), 7. Michel Seydoux (Lille), 8. Louis Nicollin (Montpellier), 9. Michel Denisot (PSG) et Jean-Louis Triaud (Bordeaux) en dixième position.Sondé par France Football, Aulas n'a pas été totalement surpris par son rang de numéro 1. "Cela aurait été prétentieux de l'imaginer (de finir premier du classement)... Mais, bon, ayant le plus duré et le plus gagné aussi, je savais que je pouvais être reconnu par France Football. Ce n'est pas une surprise fondamentale", a-t-il glissé. Soulignant les "cinquante trophées" par les éléments masculins et féminins de l'OL, le natif de L’Arbresle s'est félicité de certaines de ses qualités : "Je ne suis pas juste un spécialiste de foot ou d'événementiel. J'ai la vision globale d'un entrepreneur meneur d'hommes qui ne doit jamais cesser d'innover., a commenté le dirigeant.