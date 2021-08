« Aucune anomalie cardiaque » pour Kalu, Bordeaux rassurant

🚨 [Point infirmerie] Samuel Kalu victime d’un malaise vagal au Vélodrome.

Près de 48 heures après la frayeur causée par le malaise de leur joueur au Stade Vélodrome,. Sorti peu après l'incident, l'attaquant nigérian avait depuis été mis au repos par précaution. L'homme de 23 ans. « Plus de peur que de mal pour Samuel Kalu. En effet, notre international nigérian est apte à reprendre l’entraînement dès ce mercredi. Tous les examens complémentaires pratiqués ce mardi ne révèlent. Ce dimanche soir au Stade Vélodrome (2-2), il s’agissait d’un malaise vagal », indiquent les Girondins.De quoi soulager les supporters des Marine et Blanc et leur staff, dirigé par Vladimir Petkovic : Samuel Kalu « postule pour le rendez-vous de ce dimanche après-midi pour la réception d’Angers (15h). » Pour rappel, l'ancien joueur de La Gantoise avait déjà été, dans le cadre d'un entraînement. Les examens médicaux pratiqués alors sur le Super Eagle n'avaient pas davantage révélé de problème cardiaque et avaient conclu à une déshydratation.